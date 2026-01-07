- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
10 (71.42%)
亏损交易:
4 (28.57%)
最好交易:
14.75 USD
最差交易:
-7.24 USD
毛利:
26.43 USD (2 048 pips)
毛利亏损:
-15.02 USD (1 374 pips)
最大连续赢利:
7 (4.59 USD)
最大连续盈利:
14.75 USD (1)
夏普比率:
0.23
交易活动:
8.44%
最大入金加载:
64.28%
最近交易:
15 几分钟前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.58
长期交易:
4 (28.57%)
短期交易:
10 (71.43%)
利润因子:
1.76
预期回报:
0.82 USD
平均利润:
2.64 USD
平均损失:
-3.76 USD
最大连续失误:
1 (-7.24 USD)
最大连续亏损:
-7.24 USD (1)
每月增长:
4.16%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
3.11 USD
最大值:
7.24 USD (14.24%)
相对跌幅:
结余:
6.02% (7.28 USD)
净值:
34.41% (37.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|AUDCAD
|2
|EURAUD
|2
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|11
|AUDCAD
|0
|EURAUD
|1
|USDCAD
|0
|USDJPY
|0
|EURGBP
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|439
|AUDCAD
|82
|EURAUD
|156
|USDCAD
|71
|USDJPY
|43
|EURGBP
|-117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.75 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +4.59 USD
最大连续亏损: -7.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 38
|
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.93 × 5573
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.36 × 507
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
VantageInternational-Live 3
|1.50 × 34
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
BlueberryMarkets-Live
|1.80 × 234
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|2.00 × 2
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real15
|2.46 × 929
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
1
85%
14
71%
8%
1.75
0.82
USD
USD
34%
1:500