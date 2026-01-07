- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
10 (71.42%)
Transacciones Irrentables:
4 (28.57%)
Mejor transacción:
14.75 USD
Peor transacción:
-7.24 USD
Beneficio Bruto:
26.43 USD (2 048 pips)
Pérdidas Brutas:
-15.02 USD (1 374 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (4.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
14.75 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
8.44%
Carga máxima del depósito:
64.28%
Último trade:
43 minutos
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.58
Transacciones Largas:
4 (28.57%)
Transacciones Cortas:
10 (71.43%)
Factor de Beneficio:
1.76
Beneficio Esperado:
0.82 USD
Beneficio medio:
2.64 USD
Pérdidas medias:
-3.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-7.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.24 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.16%
Trading algorítmico:
85%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.11 USD
Máxima:
7.24 USD (14.24%)
Reducción relativa:
De balance:
6.02% (7.28 USD)
De fondos:
34.41% (37.36 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|AUDCAD
|2
|EURAUD
|2
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|11
|AUDCAD
|0
|EURAUD
|1
|USDCAD
|0
|USDJPY
|0
|EURGBP
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|439
|AUDCAD
|82
|EURAUD
|156
|USDCAD
|71
|USDJPY
|43
|EURGBP
|-117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +14.75 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +4.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.24 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 38
|
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.93 × 5573
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.36 × 507
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
VantageInternational-Live 3
|1.50 × 34
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
BlueberryMarkets-Live
|1.80 × 234
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|2.00 × 2
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real15
|2.46 × 929
otros 112...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
4%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
1
85%
14
71%
8%
1.75
0.82
USD
USD
34%
1:500