İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.50 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
12.83 USD (1 280 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (12.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.83 USD (8)
Sharpe oranı:
0.87
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
43.97%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (37.50%)
Satış işlemleri:
5 (62.50%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.60 USD
Ortalama kâr:
1.60 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
25.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
14.72% (9.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.50 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +12.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 8
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 4
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real8
|0.10 × 10
|
Ava-Real 3
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.20 × 25
|
ICMarketsSC-Live33
|0.24 × 25
