Negociações:
8
Negociações com lucro:
8 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
5.50 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
12.83 USD (1 280 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (12.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12.83 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.87
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
43.97%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
1.60 USD
Lucro médio:
1.60 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
25.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.72% (9.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.50 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +12.83 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 8
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 4
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real8
|0.10 × 10
|
Ava-Real 3
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.20 × 25
|
ICMarketsSC-Live33
|0.24 × 25
