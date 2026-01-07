- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.50 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
12.83 USD (1 280 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (12.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.83 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.87
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
43.97%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.60 USD
Profitto medio:
1.60 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
25.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
14.72% (9.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +12.83 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 8
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 4
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real8
|0.10 × 10
|
Ava-Real 3
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.20 × 25
|
ICMarketsSC-Live33
|0.24 × 25
17 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
26%
0
0
USD
USD
63
USD
USD
3
100%
8
100%
100%
n/a
1.60
USD
USD
15%
1:100