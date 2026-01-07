- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
8 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
5.50 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
12.83 USD (1 280 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
8 (12.83 USD)
연속 최대 이익:
12.83 USD (8)
샤프 비율:
0.87
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
45.45%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
3 (37.50%)
숏(주식차입매도):
5 (62.50%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
1.60 USD
평균 이익:
1.60 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
25.65%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
17.87% (11.23 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.50 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +12.83 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 10
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 8
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 4
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real8
|0.10 × 10
|
Ava-Real 3
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.20 × 25
|
ICMarketsSC-Live33
|0.24 × 25
