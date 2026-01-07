- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
45 (78.94%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (21.05%)
En iyi işlem:
61.67 USD
En kötü işlem:
-70.00 USD
Brüt kâr:
332.92 USD (16 023 pips)
Brüt zarar:
-220.09 USD (13 585 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (20.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
150.62 USD (10)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.50%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
42 (73.68%)
Satış işlemleri:
15 (26.32%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
1.98 USD
Ortalama kâr:
7.40 USD
Ortalama zarar:
-18.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-163.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-163.05 USD (6)
Aylık büyüme:
1.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
163.05 USD (1.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.85% (389.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|13
|EURUSD
|37
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|62
|AUDUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.9K
|EURUSD
|124
|GBPCAD
|20
|GBPAUD
|368
|AUDUSD
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +61.67 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +20.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -163.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 133
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 23
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 4
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 8
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 13
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
3
0%
57
78%
100%
1.51
1.98
USD
USD
4%
1:500