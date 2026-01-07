- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
45 (78.94%)
Loss Trade:
12 (21.05%)
Best Trade:
61.67 USD
Worst Trade:
-70.00 USD
Profitto lordo:
332.92 USD (16 023 pips)
Perdita lorda:
-220.09 USD (13 585 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (20.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
150.62 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.50%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
42 (73.68%)
Short Trade:
15 (26.32%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
7.40 USD
Perdita media:
-18.34 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-163.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-163.05 USD (6)
Crescita mensile:
1.13%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
163.05 USD (1.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.85% (389.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13
|EURUSD
|37
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|62
|AUDUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.9K
|EURUSD
|124
|GBPCAD
|20
|GBPAUD
|368
|AUDUSD
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61.67 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +20.90 USD
Massima perdita consecutiva: -163.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 133
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 23
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 4
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 8
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 13
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
187 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
3
0%
57
78%
100%
1.51
1.98
USD
USD
4%
1:500