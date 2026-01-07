SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Panoramix
Petr Dvorsky

Panoramix

Petr Dvorsky
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
0%
RoboForex-Pro
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
45 (78.94%)
Verlusttrades:
12 (21.05%)
Bester Trade:
61.67 USD
Schlechtester Trade:
-70.00 USD
Bruttoprofit:
332.92 USD (16 023 pips)
Bruttoverlust:
-220.09 USD (13 585 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (20.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
150.62 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.50%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.69
Long-Positionen:
42 (73.68%)
Short-Positionen:
15 (26.32%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
1.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-163.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-163.05 USD (6)
Wachstum pro Monat :
1.13%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
163.05 USD (1.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
3.85% (389.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 53
EURUSD 1
GBPCAD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 13
EURUSD 37
GBPCAD 1
GBPAUD 62
AUDUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.9K
EURUSD 124
GBPCAD 20
GBPAUD 368
AUDUSD 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +61.67 USD
Schlechtester Trade: -70 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -163.05 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 133
NordFX-Real
0.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 23
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 5
PlexyTrade-Server01
0.00 × 4
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 23
SolidECN-Server
0.00 × 8
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
FXGT-Live2
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
Axiory-Live
0.00 × 33
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 13
Markets.com-Live
0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
easyMarkets-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
noch 187 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.07 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Panoramix
999 USD pro Monat
0%
0
0
USD
10K
USD
3
0%
57
78%
100%
1.51
1.98
USD
4%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.