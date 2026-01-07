- 자본
- 축소
트레이드:
63
이익 거래:
49 (77.77%)
손실 거래:
14 (22.22%)
최고의 거래:
61.67 USD
최악의 거래:
-70.00 USD
총 수익:
394.81 USD (18 097 pips)
총 손실:
-262.10 USD (16 384 pips)
연속 최대 이익:
16 (35.29 USD)
연속 최대 이익:
150.62 USD (10)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.18%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.81
롱(주식매수):
45 (71.43%)
숏(주식차입매도):
18 (28.57%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
2.11 USD
평균 이익:
8.06 USD
평균 손실:
-18.72 USD
연속 최대 손실:
6 (-163.05 USD)
연속 최대 손실:
-163.05 USD (6)
월별 성장률:
1.33%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
163.05 USD (1.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.60% (163.05 USD)
자본금별:
7.11% (716.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|33
|EURUSD
|37
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|62
|AUDUSD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|124
|GBPCAD
|20
|GBPAUD
|368
|AUDUSD
|16
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +61.67 USD
최악의 거래: -70 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +35.29 USD
연속 최대 손실: -163.05 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 133
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 23
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 4
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 8
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 13
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
3
0%
63
77%
100%
1.50
2.11
USD
USD
7%
1:500