Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed

Wolf insider

Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 28%
Markets.com-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
27 (87.09%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (12.90%)
En iyi işlem:
5.69 USD
En kötü işlem:
-2.89 USD
Brüt kâr:
59.42 USD (5 869 pips)
Brüt zarar:
-8.18 USD (1 410 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (50.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.12 USD (24)
Sharpe oranı:
0.78
Alım-satım etkinliği:
44.71%
Maks. mevduat yükü:
27.18%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
17.73
Alış işlemleri:
16 (51.61%)
Satış işlemleri:
15 (48.39%)
Kâr faktörü:
7.26
Beklenen getiri:
1.65 USD
Ortalama kâr:
2.20 USD
Ortalama zarar:
-2.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.89 USD (1)
Aylık büyüme:
27.81%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
2.89 USD (1.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.44% (2.89 USD)
Varlığa göre:
7.00% (14.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 18
AUDNZD 4
AUDCAD 2
NZDCAD 2
AUDUSD 1
USDCHF 1
GBPNZD 1
EURUSD 1
CADJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 47
AUDNZD 1
AUDCAD 1
NZDCAD 0
AUDUSD 0
USDCHF 3
GBPNZD -2
EURUSD 1
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.7K
AUDNZD -440
AUDCAD 86
NZDCAD 53
AUDUSD -7
USDCHF 227
GBPNZD -407
EURUSD 107
CADJPY 125
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.69 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +50.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Markets.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
1.15 × 171
lets do it 
İnceleme yok
2026.01.07 08:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 07:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

