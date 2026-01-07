- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
28 (87.50%)
Verlusttrades:
4 (12.50%)
Bester Trade:
5.69 USD
Schlechtester Trade:
-2.89 USD
Bruttoprofit:
60.30 USD (5 957 pips)
Bruttoverlust:
-8.18 USD (1 410 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (50.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
50.12 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.77
Trading-Aktivität:
44.71%
Max deposit load:
27.18%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
18.03
Long-Positionen:
17 (53.13%)
Short-Positionen:
15 (46.88%)
Profit-Faktor:
7.37
Mathematische Gewinnerwartung:
1.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.89 USD (1)
Wachstum pro Monat :
28.37%
Algo-Trading:
28%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.08 USD
Maximaler:
2.89 USD (1.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.44% (2.89 USD)
Kapital:
7.00% (14.08 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|EURUSD
|1
|CADJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|48
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|0
|AUDUSD
|0
|USDCHF
|3
|GBPNZD
|-2
|EURUSD
|1
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4.8K
|AUDNZD
|-440
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|53
|AUDUSD
|-7
|USDCHF
|227
|GBPNZD
|-407
|EURUSD
|107
|CADJPY
|125
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5.69 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.89 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Markets.com-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5
|1.15 × 171
lets do it
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
28%
0
0
USD
USD
202
USD
USD
1
28%
32
87%
45%
7.37
1.63
USD
USD
7%
1:500