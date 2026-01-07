SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Wolf insider
Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed

Wolf insider

Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 28%
Markets.com-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
28 (87.50%)
Verlusttrades:
4 (12.50%)
Bester Trade:
5.69 USD
Schlechtester Trade:
-2.89 USD
Bruttoprofit:
60.30 USD (5 957 pips)
Bruttoverlust:
-8.18 USD (1 410 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (50.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
50.12 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.77
Trading-Aktivität:
44.71%
Max deposit load:
27.18%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
18.03
Long-Positionen:
17 (53.13%)
Short-Positionen:
15 (46.88%)
Profit-Faktor:
7.37
Mathematische Gewinnerwartung:
1.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.89 USD (1)
Wachstum pro Monat :
28.37%
Algo-Trading:
28%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.08 USD
Maximaler:
2.89 USD (1.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.44% (2.89 USD)
Kapital:
7.00% (14.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 19
AUDNZD 4
AUDCAD 2
NZDCAD 2
AUDUSD 1
USDCHF 1
GBPNZD 1
EURUSD 1
CADJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 48
AUDNZD 1
AUDCAD 1
NZDCAD 0
AUDUSD 0
USDCHF 3
GBPNZD -2
EURUSD 1
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.8K
AUDNZD -440
AUDCAD 86
NZDCAD 53
AUDUSD -7
USDCHF 227
GBPNZD -407
EURUSD 107
CADJPY 125
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.69 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Markets.com-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
1.15 × 171
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
lets do it 
Keine Bewertungen
2026.01.07 08:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 07:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Wolf insider
30 USD pro Monat
28%
0
0
USD
202
USD
1
28%
32
87%
45%
7.37
1.63
USD
7%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.