交易:
31
盈利交易:
27 (87.09%)
亏损交易:
4 (12.90%)
最好交易:
5.69 USD
最差交易:
-2.89 USD
毛利:
59.42 USD (5 869 pips)
毛利亏损:
-8.18 USD (1 410 pips)
最大连续赢利:
24 (50.12 USD)
最大连续盈利:
50.12 USD (24)
夏普比率:
0.78
交易活动:
44.71%
最大入金加载:
27.18%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
3 小时
采收率:
17.73
长期交易:
16 (51.61%)
短期交易:
15 (48.39%)
利润因子:
7.26
预期回报:
1.65 USD
平均利润:
2.20 USD
平均损失:
-2.05 USD
最大连续失误:
1 (-2.89 USD)
最大连续亏损:
-2.89 USD (1)
每月增长:
27.81%
算法交易:
29%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
2.89 USD (1.15%)
相对跌幅:
结余:
1.44% (2.89 USD)
净值:
7.00% (14.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|EURUSD
|1
|CADJPY
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|47
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|0
|AUDUSD
|0
|USDCHF
|3
|GBPNZD
|-2
|EURUSD
|1
|CADJPY
|1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.7K
|AUDNZD
|-440
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|53
|AUDUSD
|-7
|USDCHF
|227
|GBPNZD
|-407
|EURUSD
|107
|CADJPY
|125
lets do it
没有评论
