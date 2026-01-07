信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Wolf insider
Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed

Wolf insider

Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 28%
Markets.com-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
31
盈利交易:
27 (87.09%)
亏损交易:
4 (12.90%)
最好交易:
5.69 USD
最差交易:
-2.89 USD
毛利:
59.42 USD (5 869 pips)
毛利亏损:
-8.18 USD (1 410 pips)
最大连续赢利:
24 (50.12 USD)
最大连续盈利:
50.12 USD (24)
夏普比率:
0.78
交易活动:
44.71%
最大入金加载:
27.18%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
3 小时
采收率:
17.73
长期交易:
16 (51.61%)
短期交易:
15 (48.39%)
利润因子:
7.26
预期回报:
1.65 USD
平均利润:
2.20 USD
平均损失:
-2.05 USD
最大连续失误:
1 (-2.89 USD)
最大连续亏损:
-2.89 USD (1)
每月增长:
27.81%
算法交易:
29%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
2.89 USD (1.15%)
相对跌幅:
结余:
1.44% (2.89 USD)
净值:
7.00% (14.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 18
AUDNZD 4
AUDCAD 2
NZDCAD 2
AUDUSD 1
USDCHF 1
GBPNZD 1
EURUSD 1
CADJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 47
AUDNZD 1
AUDCAD 1
NZDCAD 0
AUDUSD 0
USDCHF 3
GBPNZD -2
EURUSD 1
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 4.7K
AUDNZD -440
AUDCAD 86
NZDCAD 53
AUDUSD -7
USDCHF 227
GBPNZD -407
EURUSD 107
CADJPY 125
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.69 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +50.12 USD
最大连续亏损: -2.89 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Markets.com-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
1.15 × 171
lets do it 
没有评论
2026.01.07 08:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 07:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
