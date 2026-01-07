SegnaliSezioni
Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed

Wolf insider

Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 28%
Markets.com-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
27 (87.09%)
Loss Trade:
4 (12.90%)
Best Trade:
5.69 USD
Worst Trade:
-2.89 USD
Profitto lordo:
59.42 USD (5 869 pips)
Perdita lorda:
-8.18 USD (1 410 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (50.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.12 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.78
Attività di trading:
37.74%
Massimo carico di deposito:
27.18%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
17.73
Long Trade:
16 (51.61%)
Short Trade:
15 (48.39%)
Fattore di profitto:
7.26
Profitto previsto:
1.65 USD
Profitto medio:
2.20 USD
Perdita media:
-2.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.89 USD (1)
Crescita mensile:
27.81%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
2.89 USD (1.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.44% (2.89 USD)
Per equità:
7.00% (14.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 18
AUDNZD 4
AUDCAD 2
NZDCAD 2
AUDUSD 1
USDCHF 1
GBPNZD 1
EURUSD 1
CADJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 47
AUDNZD 1
AUDCAD 1
NZDCAD 0
AUDUSD 0
USDCHF 3
GBPNZD -2
EURUSD 1
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.7K
AUDNZD -440
AUDCAD 86
NZDCAD 53
AUDUSD -7
USDCHF 227
GBPNZD -407
EURUSD 107
CADJPY 125
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.69 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +50.12 USD
Massima perdita consecutiva: -2.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Markets.com-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
1.15 × 171
lets do it 
Non ci sono recensioni
2026.01.07 08:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 07:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.