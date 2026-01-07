- Crescita
Trade:
31
Profit Trade:
27 (87.09%)
Loss Trade:
4 (12.90%)
Best Trade:
5.69 USD
Worst Trade:
-2.89 USD
Profitto lordo:
59.42 USD (5 869 pips)
Perdita lorda:
-8.18 USD (1 410 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (50.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.12 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.78
Attività di trading:
37.74%
Massimo carico di deposito:
27.18%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
17.73
Long Trade:
16 (51.61%)
Short Trade:
15 (48.39%)
Fattore di profitto:
7.26
Profitto previsto:
1.65 USD
Profitto medio:
2.20 USD
Perdita media:
-2.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.89 USD (1)
Crescita mensile:
27.81%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
2.89 USD (1.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.44% (2.89 USD)
Per equità:
7.00% (14.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|EURUSD
|1
|CADJPY
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|47
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|0
|AUDUSD
|0
|USDCHF
|3
|GBPNZD
|-2
|EURUSD
|1
|CADJPY
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.7K
|AUDNZD
|-440
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|53
|AUDUSD
|-7
|USDCHF
|227
|GBPNZD
|-407
|EURUSD
|107
|CADJPY
|125
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Best Trade: +5.69 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +50.12 USD
Massima perdita consecutiva: -2.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Markets.com-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsEU-MT5
|1.15 × 171
lets do it
Non ci sono recensioni
