SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Wolf insider
Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed

Wolf insider

Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 28%
Markets.com-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
27 (87.09%)
Negociações com perda:
4 (12.90%)
Melhor negociação:
5.69 USD
Pior negociação:
-2.89 USD
Lucro bruto:
59.42 USD (5 869 pips)
Perda bruta:
-8.18 USD (1 410 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (50.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.12 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.78
Atividade de negociação:
44.71%
Depósito máximo carregado:
27.18%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
17.73
Negociações longas:
16 (51.61%)
Negociações curtas:
15 (48.39%)
Fator de lucro:
7.26
Valor esperado:
1.65 USD
Lucro médio:
2.20 USD
Perda média:
-2.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.89 USD (1)
Crescimento mensal:
27.81%
Algotrading:
29%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
2.89 USD (1.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.44% (2.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.00% (14.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 18
AUDNZD 4
AUDCAD 2
NZDCAD 2
AUDUSD 1
USDCHF 1
GBPNZD 1
EURUSD 1
CADJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 47
AUDNZD 1
AUDCAD 1
NZDCAD 0
AUDUSD 0
USDCHF 3
GBPNZD -2
EURUSD 1
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4.7K
AUDNZD -440
AUDCAD 86
NZDCAD 53
AUDUSD -7
USDCHF 227
GBPNZD -407
EURUSD 107
CADJPY 125
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.69 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +50.12 USD
Máxima perda consecutiva: -2.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Markets.com-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
1.15 × 171
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
lets do it 
Sem comentários
2026.01.07 08:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 07:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Wolf insider
30 USD por mês
28%
0
0
USD
201
USD
1
29%
31
87%
45%
7.26
1.65
USD
7%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.