- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
27 (87.09%)
Negociações com perda:
4 (12.90%)
Melhor negociação:
5.69 USD
Pior negociação:
-2.89 USD
Lucro bruto:
59.42 USD (5 869 pips)
Perda bruta:
-8.18 USD (1 410 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (50.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.12 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.78
Atividade de negociação:
44.71%
Depósito máximo carregado:
27.18%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
17.73
Negociações longas:
16 (51.61%)
Negociações curtas:
15 (48.39%)
Fator de lucro:
7.26
Valor esperado:
1.65 USD
Lucro médio:
2.20 USD
Perda média:
-2.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.89 USD (1)
Crescimento mensal:
27.81%
Algotrading:
29%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
2.89 USD (1.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.44% (2.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.00% (14.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|EURUSD
|1
|CADJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|47
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|0
|AUDUSD
|0
|USDCHF
|3
|GBPNZD
|-2
|EURUSD
|1
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.7K
|AUDNZD
|-440
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|53
|AUDUSD
|-7
|USDCHF
|227
|GBPNZD
|-407
|EURUSD
|107
|CADJPY
|125
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.69 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +50.12 USD
Máxima perda consecutiva: -2.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Markets.com-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|1.15 × 171
lets do it
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
28%
0
0
USD
USD
201
USD
USD
1
29%
31
87%
45%
7.26
1.65
USD
USD
7%
1:500