- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
28 (87.50%)
損失トレード:
4 (12.50%)
ベストトレード:
5.69 USD
最悪のトレード:
-2.89 USD
総利益:
60.30 USD (5 957 pips)
総損失:
-8.18 USD (1 410 pips)
最大連続の勝ち:
24 (50.12 USD)
最大連続利益:
50.12 USD (24)
シャープレシオ:
0.77
取引アクティビティ:
44.71%
最大入金額:
27.18%
最近のトレード:
4 分前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
18.03
長いトレード:
17 (53.13%)
短いトレード:
15 (46.88%)
プロフィットファクター:
7.37
期待されたペイオフ:
1.63 USD
平均利益:
2.15 USD
平均損失:
-2.05 USD
最大連続の負け:
1 (-2.89 USD)
最大連続損失:
-2.89 USD (1)
月間成長:
28.37%
アルゴリズム取引:
28%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
2.89 USD (1.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.44% (2.89 USD)
エクイティによる:
7.00% (14.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|EURUSD
|1
|CADJPY
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|48
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|0
|AUDUSD
|0
|USDCHF
|3
|GBPNZD
|-2
|EURUSD
|1
|CADJPY
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.8K
|AUDNZD
|-440
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|53
|AUDUSD
|-7
|USDCHF
|227
|GBPNZD
|-407
|EURUSD
|107
|CADJPY
|125
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.69 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +50.12 USD
最大連続損失: -2.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Markets.com-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ICMarketsEU-MT5
|1.15 × 171
lets do it
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
28%
0
0
USD
USD
202
USD
USD
1
28%
32
87%
45%
7.37
1.63
USD
USD
7%
1:500