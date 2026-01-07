シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Wolf insider
Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed

Wolf insider

Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 28%
Markets.com-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
28 (87.50%)
損失トレード:
4 (12.50%)
ベストトレード:
5.69 USD
最悪のトレード:
-2.89 USD
総利益:
60.30 USD (5 957 pips)
総損失:
-8.18 USD (1 410 pips)
最大連続の勝ち:
24 (50.12 USD)
最大連続利益:
50.12 USD (24)
シャープレシオ:
0.77
取引アクティビティ:
44.71%
最大入金額:
27.18%
最近のトレード:
4 分前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
18.03
長いトレード:
17 (53.13%)
短いトレード:
15 (46.88%)
プロフィットファクター:
7.37
期待されたペイオフ:
1.63 USD
平均利益:
2.15 USD
平均損失:
-2.05 USD
最大連続の負け:
1 (-2.89 USD)
最大連続損失:
-2.89 USD (1)
月間成長:
28.37%
アルゴリズム取引:
28%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
2.89 USD (1.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.44% (2.89 USD)
エクイティによる:
7.00% (14.08 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 19
AUDNZD 4
AUDCAD 2
NZDCAD 2
AUDUSD 1
USDCHF 1
GBPNZD 1
EURUSD 1
CADJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 48
AUDNZD 1
AUDCAD 1
NZDCAD 0
AUDUSD 0
USDCHF 3
GBPNZD -2
EURUSD 1
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 4.8K
AUDNZD -440
AUDCAD 86
NZDCAD 53
AUDUSD -7
USDCHF 227
GBPNZD -407
EURUSD 107
CADJPY 125
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.69 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +50.12 USD
最大連続損失: -2.89 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Markets.com-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5
1.15 × 171
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
lets do it 
レビューなし
2026.01.07 08:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 07:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Wolf insider
30 USD/月
28%
0
0
USD
202
USD
1
28%
32
87%
45%
7.37
1.63
USD
7%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください