СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Wolf insider
Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed

Wolf insider

Mohamed Mesbah Mohamed Mohamed
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 28%
Markets.com-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
28 (87.50%)
Убыточных трейдов:
4 (12.50%)
Лучший трейд:
5.69 USD
Худший трейд:
-2.89 USD
Общая прибыль:
60.30 USD (5 957 pips)
Общий убыток:
-8.18 USD (1 410 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (50.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.12 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.77
Торговая активность:
53.09%
Макс. загрузка депозита:
35.28%
Последний трейд:
8 минут
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
18.03
Длинных трейдов:
17 (53.13%)
Коротких трейдов:
15 (46.88%)
Профит фактор:
7.37
Мат. ожидание:
1.63 USD
Средняя прибыль:
2.15 USD
Средний убыток:
-2.05 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.89 USD (1)
Прирост в месяц:
28.37%
Алготрейдинг:
27%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
2.89 USD (1.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.44% (2.89 USD)
По эквити:
8.49% (17.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 19
AUDNZD 4
AUDCAD 2
NZDCAD 2
AUDUSD 1
USDCHF 1
GBPNZD 1
EURUSD 1
CADJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 48
AUDNZD 1
AUDCAD 1
NZDCAD 0
AUDUSD 0
USDCHF 3
GBPNZD -2
EURUSD 1
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.8K
AUDNZD -440
AUDCAD 86
NZDCAD 53
AUDUSD -7
USDCHF 227
GBPNZD -407
EURUSD 107
CADJPY 125
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.69 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +50.12 USD
Макс. убыток в серии: -2.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Markets.com-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
1.15 × 171
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
lets do it 
Нет отзывов
2026.01.07 08:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.07 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 07:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Wolf insider
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
202
USD
1
27%
32
87%
53%
7.37
1.63
USD
8%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.