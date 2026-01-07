- Прирост
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
28 (87.50%)
Убыточных трейдов:
4 (12.50%)
Лучший трейд:
5.69 USD
Худший трейд:
-2.89 USD
Общая прибыль:
60.30 USD (5 957 pips)
Общий убыток:
-8.18 USD (1 410 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (50.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.12 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.77
Торговая активность:
53.09%
Макс. загрузка депозита:
35.28%
Последний трейд:
8 минут
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
18.03
Длинных трейдов:
17 (53.13%)
Коротких трейдов:
15 (46.88%)
Профит фактор:
7.37
Мат. ожидание:
1.63 USD
Средняя прибыль:
2.15 USD
Средний убыток:
-2.05 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.89 USD (1)
Прирост в месяц:
28.37%
Алготрейдинг:
27%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
2.89 USD (1.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.44% (2.89 USD)
По эквити:
8.49% (17.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|EURUSD
|1
|CADJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|48
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCAD
|0
|AUDUSD
|0
|USDCHF
|3
|GBPNZD
|-2
|EURUSD
|1
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.8K
|AUDNZD
|-440
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|53
|AUDUSD
|-7
|USDCHF
|227
|GBPNZD
|-407
|EURUSD
|107
|CADJPY
|125
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Лучший трейд: +5.69 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +50.12 USD
Макс. убыток в серии: -2.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Markets.com-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|1.15 × 171
lets do it
Нет отзывов
