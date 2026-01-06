Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-Real 12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GemForex-Live 0.45 × 47 XMTrading-Real 12 0.71 × 7 TradersTrust-Live 1.00 × 7 MYFXMarkets-US03-Live 6.00 × 1 Ava-Real 2 6.33 × 3 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya