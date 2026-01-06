SinaisSeções
Long Tai Que Gen

MonoEURUSD

Long Tai Que Gen
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 0%
XMTrading-Real 12
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.57 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
4.71 USD (465 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (4.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.71 USD (9)
Índice de Sharpe:
18.54
Atividade de negociação:
86.14%
Depósito máximo carregado:
0.44%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
9 (100.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.52 USD
Lucro médio:
0.52 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.16% (2.58 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 465
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.57 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +4.71 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMTrading-Real 12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GemForex-Live
0.45 × 47
XMTrading-Real 12
0.71 × 7
TradersTrust-Live
1.00 × 7
MYFXMarkets-US03-Live
6.00 × 1
Ava-Real 2
6.33 × 3
A “one-pair, one-focus” trading signal specializing in EURUSD. Designed for traders who prefer simplicity and depth over multitasking across pairs.
Sem comentários
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 08:23
Share of trading days is too low
2026.01.06 08:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 07:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 07:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 07:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MonoEURUSD
30 USD por mês
0%
0
0
USD
1.6K
USD
1
100%
9
100%
86%
n/a
0.52
USD
0%
1:500
