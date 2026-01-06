シグナルセクション
MonoEURUSD

レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 0%
XMTrading-Real 12
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
10 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.57 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
5.21 USD (514 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
10 (5.21 USD)
最大連続利益:
5.21 USD (10)
シャープレシオ:
18.78
取引アクティビティ:
86.14%
最大入金額:
0.44%
最近のトレード:
7 分前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
10 (100.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.52 USD
平均利益:
0.52 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.16% (2.58 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 514
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.57 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +5.21 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMTrading-Real 12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GemForex-Live
0.45 × 47
XMTrading-Real 12
0.71 × 7
TradersTrust-Live
1.00 × 7
MYFXMarkets-US03-Live
6.00 × 1
Ava-Real 2
6.33 × 3
A “one-pair, one-focus” trading signal specializing in EURUSD. Designed for traders who prefer simplicity and depth over multitasking across pairs.
レビューなし
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 08:23
Share of trading days is too low
2026.01.06 08:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 07:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 07:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 07:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
