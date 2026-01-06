- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
10 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.57 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
5.21 USD (514 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
10 (5.21 USD)
最大連続利益:
5.21 USD (10)
シャープレシオ:
18.78
取引アクティビティ:
86.14%
最大入金額:
0.44%
最近のトレード:
7 分前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
10 (100.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.52 USD
平均利益:
0.52 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.16% (2.58 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|514
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.57 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +5.21 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMTrading-Real 12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GemForex-Live
|0.45 × 47
|
XMTrading-Real 12
|0.71 × 7
|
TradersTrust-Live
|1.00 × 7
|
MYFXMarkets-US03-Live
|6.00 × 1
|
Ava-Real 2
|6.33 × 3
A “one-pair, one-focus” trading signal specializing in EURUSD. Designed for traders who prefer simplicity and depth over multitasking across pairs.
レビューなし
