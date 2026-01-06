- 成长
交易:
19
盈利交易:
19 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.58 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
9.87 USD (978 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
19 (9.87 USD)
最大连续盈利:
9.87 USD (19)
夏普比率:
13.64
交易活动:
91.43%
最大入金加载:
0.58%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
22
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
19 (100.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
0.52 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.25% (4.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|978
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.58 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +9.87 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
A “one-pair, one-focus” trading signal specializing in EURUSD. Designed for traders who prefer simplicity and depth over multitasking across pairs.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
1
100%
19
100%
91%
n/a
0.52
USD
USD
0%
1:500