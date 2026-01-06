信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MonoEURUSD
Long Tai Que Gen

MonoEURUSD

Long Tai Que Gen
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 1%
XMTrading-Real 12
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
19
盈利交易:
19 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
0.58 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
9.87 USD (978 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
19 (9.87 USD)
最大连续盈利:
9.87 USD (19)
夏普比率:
13.64
交易活动:
91.43%
最大入金加载:
0.58%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
22
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
19 (100.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
0.52 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.25% (4.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 978
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.58 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +9.87 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMTrading-Real 12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GemForex-Live
0.45 × 47
XMTrading-Real 12
0.71 × 7
TradersTrust-Live
1.00 × 7
MYFXMarkets-US03-Live
6.00 × 1
Ava-Real 2
6.33 × 3
查看详细统计，请 登录 或者 注册
A “one-pair, one-focus” trading signal specializing in EURUSD. Designed for traders who prefer simplicity and depth over multitasking across pairs.
没有评论
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 08:23
Share of trading days is too low
2026.01.06 08:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 07:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 07:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 07:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MonoEURUSD
每月30 USD
1%
0
0
USD
1.6K
USD
1
100%
19
100%
91%
n/a
0.52
USD
0%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载