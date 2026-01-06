- Прирост
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
10 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.57 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
5.21 USD (514 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
10 (5.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.21 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
18.78
Торговая активность:
86.14%
Макс. загрузка депозита:
0.44%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
10 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
0.52 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.16% (2.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|514
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
Лучший трейд: +0.57 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +5.21 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-Real 12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GemForex-Live
|0.45 × 47
|
XMTrading-Real 12
|0.71 × 7
|
TradersTrust-Live
|1.00 × 7
|
MYFXMarkets-US03-Live
|6.00 × 1
|
Ava-Real 2
|6.33 × 3
A “one-pair, one-focus” trading signal specializing in EURUSD. Designed for traders who prefer simplicity and depth over multitasking across pairs.
Нет отзывов
