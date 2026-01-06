СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MonoEURUSD
Long Tai Que Gen

MonoEURUSD

Long Tai Que Gen
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
XMTrading-Real 12
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
10 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.57 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
5.21 USD (514 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
10 (5.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.21 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
18.78
Торговая активность:
86.14%
Макс. загрузка депозита:
0.44%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
10 (100.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
0.52 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.16% (2.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 514
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.57 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +5.21 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-Real 12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GemForex-Live
0.45 × 47
XMTrading-Real 12
0.71 × 7
TradersTrust-Live
1.00 × 7
MYFXMarkets-US03-Live
6.00 × 1
Ava-Real 2
6.33 × 3
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
A “one-pair, one-focus” trading signal specializing in EURUSD. Designed for traders who prefer simplicity and depth over multitasking across pairs.
Нет отзывов
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 08:23
Share of trading days is too low
2026.01.06 08:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 07:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 07:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 07:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MonoEURUSD
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
1.6K
USD
1
100%
10
100%
86%
n/a
0.52
USD
0%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.