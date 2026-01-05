- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
9.12 USD
En kötü işlem:
-8.12 USD
Brüt kâr:
19.62 USD (2 002 pips)
Brüt zarar:
-8.40 USD (802 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (7.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.87 USD (3)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
94.41%
Maks. mevduat yükü:
2.50%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.35
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.34
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
2.45 USD
Ortalama zarar:
-8.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-8.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.12 USD (1)
Aylık büyüme:
2.25%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.64 USD
Maksimum:
8.33 USD (1.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.62% (8.21 USD)
Varlığa göre:
0.87% (4.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|7
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|10
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|1.1K
|XAUUSD
|119
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.12 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.96 × 370
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 292
|
VantageInternational-Live 15
|2.12 × 17
|
Opogroup-Server1
|2.17 × 77
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
ZeroMarkets-1
|2.49 × 194
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 5000 USD
2%
0
0
USD
USD
511
USD
USD
1
0%
9
88%
94%
2.33
1.25
USD
USD
2%
1:500