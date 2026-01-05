- Incremento
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
10 (83.33%)
Transacciones Irrentables:
2 (16.67%)
Mejor transacción:
9.83 USD
Peor transacción:
-8.92 USD
Beneficio Bruto:
38.97 USD (3 955 pips)
Pérdidas Brutas:
-17.59 USD (1 685 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (31.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
31.22 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
96.45%
Carga máxima del depósito:
2.50%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
2.37
Transacciones Largas:
9 (75.00%)
Transacciones Cortas:
3 (25.00%)
Factor de Beneficio:
2.22
Beneficio Esperado:
1.78 USD
Beneficio medio:
3.90 USD
Pérdidas medias:
-8.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-8.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.92 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.28%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.64 USD
Máxima:
9.01 USD (1.70%)
Reducción relativa:
De balance:
1.62% (8.21 USD)
De fondos:
1.58% (8.40 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|7
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCAD
|10
|XAUUSD
|11
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCAD
|1.1K
|XAUUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Mejor transacción: +9.83 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +31.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.92 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.96 × 370
|
VantageInternational-Live 4
|2.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 292
|
VantageInternational-Live 15
|2.12 × 17
|
Opogroup-Server1
|2.17 × 77
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
ZeroMarkets-1
|2.49 × 194
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
