- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
8 (88.88%)
Убыточных трейдов:
1 (11.11%)
Лучший трейд:
9.12 USD
Худший трейд:
-8.12 USD
Общая прибыль:
19.62 USD (2 002 pips)
Общий убыток:
-8.40 USD (802 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (7.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.87 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
94.41%
Макс. загрузка депозита:
2.50%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.35
Длинных трейдов:
9 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.34
Мат. ожидание:
1.25 USD
Средняя прибыль:
2.45 USD
Средний убыток:
-8.40 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-8.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.12 USD (1)
Прирост в месяц:
2.25%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.64 USD
Максимальная:
8.33 USD (1.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.62% (8.21 USD)
По эквити:
0.87% (4.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|7
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|10
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|1.1K
|XAUUSD
|119
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.12 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7.75 USD
Макс. убыток в серии: -8.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.96 × 370
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 292
|
VantageInternational-Live 15
|2.12 × 17
|
Opogroup-Server1
|2.17 × 77
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
ZeroMarkets-1
|2.49 × 194
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
Нет отзывов
