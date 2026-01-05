- 成长
交易:
9
盈利交易:
8 (88.88%)
亏损交易:
1 (11.11%)
最好交易:
9.12 USD
最差交易:
-8.12 USD
毛利:
19.62 USD (2 002 pips)
毛利亏损:
-8.40 USD (802 pips)
最大连续赢利:
5 (7.75 USD)
最大连续盈利:
11.87 USD (3)
夏普比率:
0.31
交易活动:
94.41%
最大入金加载:
2.50%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.35
长期交易:
9 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.34
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
2.45 USD
平均损失:
-8.40 USD
最大连续失误:
1 (-8.12 USD)
最大连续亏损:
-8.12 USD (1)
每月增长:
2.25%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.64 USD
最大值:
8.33 USD (1.64%)
相对跌幅:
结余:
1.62% (8.21 USD)
净值:
0.87% (4.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|7
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|10
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|1.1K
|XAUUSD
|119
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.12 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7.75 USD
最大连续亏损: -8.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.96 × 370
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 292
|
VantageInternational-Live 15
|2.12 × 17
|
Opogroup-Server1
|2.17 × 77
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
ZeroMarkets-1
|2.49 × 194
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
