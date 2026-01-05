- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
8 (88.88%)
Negociações com perda:
1 (11.11%)
Melhor negociação:
9.12 USD
Pior negociação:
-8.12 USD
Lucro bruto:
19.62 USD (2 002 pips)
Perda bruta:
-8.40 USD (802 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (7.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.87 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
94.41%
Depósito máximo carregado:
2.50%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
1.35
Negociações longas:
9 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.34
Valor esperado:
1.25 USD
Lucro médio:
2.45 USD
Perda média:
-8.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-8.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.12 USD (1)
Crescimento mensal:
2.25%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.64 USD
Máximo:
8.33 USD (1.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.62% (8.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.87% (4.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|7
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD
|10
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD
|1.1K
|XAUUSD
|119
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.12 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +7.75 USD
Máxima perda consecutiva: -8.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.96 × 370
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 292
|
VantageInternational-Live 15
|2.12 × 17
|
Opogroup-Server1
|2.17 × 77
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
ZeroMarkets-1
|2.49 × 194
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
84 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
5000 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
511
USD
USD
1
0%
9
88%
94%
2.33
1.25
USD
USD
2%
1:500