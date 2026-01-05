- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
8 (88.88%)
損失トレード:
1 (11.11%)
ベストトレード:
9.12 USD
最悪のトレード:
-8.12 USD
総利益:
19.62 USD (2 002 pips)
総損失:
-8.40 USD (802 pips)
最大連続の勝ち:
5 (7.75 USD)
最大連続利益:
11.87 USD (3)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
94.41%
最大入金額:
2.50%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
1.35
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.34
期待されたペイオフ:
1.25 USD
平均利益:
2.45 USD
平均損失:
-8.40 USD
最大連続の負け:
1 (-8.12 USD)
最大連続損失:
-8.12 USD (1)
月間成長:
2.25%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.64 USD
最大の:
8.33 USD (1.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.62% (8.21 USD)
エクイティによる:
0.87% (4.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|7
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|10
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|1.1K
|XAUUSD
|119
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.12 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +7.75 USD
最大連続損失: -8.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.96 × 370
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 292
|
VantageInternational-Live 15
|2.12 × 17
|
Opogroup-Server1
|2.17 × 77
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
ZeroMarkets-1
|2.49 × 194
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
