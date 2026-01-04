SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Matt invest 1
Mateusz Piotr Pominkiewicz

Matt invest 1

Mateusz Piotr Pominkiewicz
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
53
Kârla kapanan işlemler:
26 (49.05%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (50.94%)
En iyi işlem:
143.02 GBP
En kötü işlem:
-51.33 GBP
Brüt kâr:
556.44 GBP (326 794 pips)
Brüt zarar:
-561.87 GBP (375 393 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (162.97 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
162.97 GBP (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
37 (69.81%)
Satış işlemleri:
16 (30.19%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.10 GBP
Ortalama kâr:
21.40 GBP
Ortalama zarar:
-20.81 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-200.62 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-200.62 GBP (8)
Aylık büyüme:
2.56%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
233.10 GBP
Maksimum:
244.70 GBP (9.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 13
XAUUSD 11
US30 10
GBPNZD 7
GBPJPY 3
EURCAD 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
GBPAUD 1
NZDCAD 1
GBPUSD 1
USDJPY 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 20
XAUUSD 87
US30 10
GBPNZD 110
GBPJPY 11
EURCAD -90
CHFJPY 1
NZDJPY 53
GBPAUD -45
NZDCAD -49
GBPUSD -67
USDJPY -49
AUDUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -63K
XAUUSD 4.8K
US30 8.3K
GBPNZD 2.1K
GBPJPY 76
EURCAD -343
CHFJPY 24
NZDJPY 230
GBPAUD -322
NZDCAD -89
GBPUSD -260
USDJPY -307
AUDUSD 38
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +143.02 GBP
En kötü işlem: -51 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +162.97 GBP
Maksimum ardışık zarar: -200.62 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
itexsys-Platform
0.00 × 3
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
FxGrow-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 67
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
KuberaCapitalMarkets-Server
0.59 × 793
VTMarkets-Live
0.68 × 246
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5592
142 daha fazla...
Welcome to my channel. This is new account that does not use any dangerous strategies. The expected profit is approximately 5-10% per Month
İnceleme yok
2026.01.04 14:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
