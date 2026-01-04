- Büyüme
İşlemler:
53
Kârla kapanan işlemler:
26 (49.05%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (50.94%)
En iyi işlem:
143.02 GBP
En kötü işlem:
-51.33 GBP
Brüt kâr:
556.44 GBP (326 794 pips)
Brüt zarar:
-561.87 GBP (375 393 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (162.97 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
162.97 GBP (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
37 (69.81%)
Satış işlemleri:
16 (30.19%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.10 GBP
Ortalama kâr:
21.40 GBP
Ortalama zarar:
-20.81 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-200.62 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-200.62 GBP (8)
Aylık büyüme:
2.56%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
233.10 GBP
Maksimum:
244.70 GBP (9.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|13
|XAUUSD
|11
|US30
|10
|GBPNZD
|7
|GBPJPY
|3
|EURCAD
|2
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPAUD
|1
|NZDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|20
|XAUUSD
|87
|US30
|10
|GBPNZD
|110
|GBPJPY
|11
|EURCAD
|-90
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|53
|GBPAUD
|-45
|NZDCAD
|-49
|GBPUSD
|-67
|USDJPY
|-49
|AUDUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-63K
|XAUUSD
|4.8K
|US30
|8.3K
|GBPNZD
|2.1K
|GBPJPY
|76
|EURCAD
|-343
|CHFJPY
|24
|NZDJPY
|230
|GBPAUD
|-322
|NZDCAD
|-89
|GBPUSD
|-260
|USDJPY
|-307
|AUDUSD
|38
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +143.02 GBP
En kötü işlem: -51 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +162.97 GBP
Maksimum ardışık zarar: -200.62 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 67
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.59 × 793
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 246
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5592
Welcome to my channel. This is new account that does not use any dangerous strategies. The expected profit is approximately 5-10% per Month
