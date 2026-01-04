- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
26 (49.05%)
Убыточных трейдов:
27 (50.94%)
Лучший трейд:
143.02 GBP
Худший трейд:
-51.33 GBP
Общая прибыль:
556.44 GBP (326 794 pips)
Общий убыток:
-561.87 GBP (375 393 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (162.97 GBP)
Макс. прибыль в серии:
162.97 GBP (8)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.02
Длинных трейдов:
37 (69.81%)
Коротких трейдов:
16 (30.19%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.10 GBP
Средняя прибыль:
21.40 GBP
Средний убыток:
-20.81 GBP
Макс. серия проигрышей:
8 (-200.62 GBP)
Макс. убыток в серии:
-200.62 GBP (8)
Прирост в месяц:
2.56%
Алготрейдинг:
3%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
233.10 GBP
Максимальная:
244.70 GBP (9.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 GBP)
По эквити:
0.00% (0.00 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|13
|XAUUSD
|11
|US30
|10
|GBPNZD
|7
|GBPJPY
|3
|EURCAD
|2
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPAUD
|1
|NZDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|20
|XAUUSD
|87
|US30
|10
|GBPNZD
|110
|GBPJPY
|11
|EURCAD
|-90
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|53
|GBPAUD
|-45
|NZDCAD
|-49
|GBPUSD
|-67
|USDJPY
|-49
|AUDUSD
|0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-63K
|XAUUSD
|4.8K
|US30
|8.3K
|GBPNZD
|2.1K
|GBPJPY
|76
|EURCAD
|-343
|CHFJPY
|24
|NZDJPY
|230
|GBPAUD
|-322
|NZDCAD
|-89
|GBPUSD
|-260
|USDJPY
|-307
|AUDUSD
|38
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +143.02 GBP
Худший трейд: -51 GBP
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +162.97 GBP
Макс. убыток в серии: -200.62 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
itexsys-Platform
|0.00 × 3
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
FxGrow-Live
|0.00 × 1
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
DooGroup-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
EverestCM-Live
|0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 67
Earnex-Trade
|0.33 × 80
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.59 × 793
VTMarkets-Live
|0.68 × 246
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5592
еще 142...
Welcome to my channel. This is new account that does not use any dangerous strategies. The expected profit is approximately 5-10% per Month
