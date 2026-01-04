СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Matt invest 1
Mateusz Piotr Pominkiewicz

Matt invest 1

Mateusz Piotr Pominkiewicz
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
26 (49.05%)
Убыточных трейдов:
27 (50.94%)
Лучший трейд:
143.02 GBP
Худший трейд:
-51.33 GBP
Общая прибыль:
556.44 GBP (326 794 pips)
Общий убыток:
-561.87 GBP (375 393 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (162.97 GBP)
Макс. прибыль в серии:
162.97 GBP (8)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.02
Длинных трейдов:
37 (69.81%)
Коротких трейдов:
16 (30.19%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.10 GBP
Средняя прибыль:
21.40 GBP
Средний убыток:
-20.81 GBP
Макс. серия проигрышей:
8 (-200.62 GBP)
Макс. убыток в серии:
-200.62 GBP (8)
Прирост в месяц:
2.56%
Алготрейдинг:
3%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
233.10 GBP
Максимальная:
244.70 GBP (9.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 GBP)
По эквити:
0.00% (0.00 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 13
XAUUSD 11
US30 10
GBPNZD 7
GBPJPY 3
EURCAD 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
GBPAUD 1
NZDCAD 1
GBPUSD 1
USDJPY 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 20
XAUUSD 87
US30 10
GBPNZD 110
GBPJPY 11
EURCAD -90
CHFJPY 1
NZDJPY 53
GBPAUD -45
NZDCAD -49
GBPUSD -67
USDJPY -49
AUDUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -63K
XAUUSD 4.8K
US30 8.3K
GBPNZD 2.1K
GBPJPY 76
EURCAD -343
CHFJPY 24
NZDJPY 230
GBPAUD -322
NZDCAD -89
GBPUSD -260
USDJPY -307
AUDUSD 38
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +143.02 GBP
Худший трейд: -51 GBP
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +162.97 GBP
Макс. убыток в серии: -200.62 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
itexsys-Platform
0.00 × 3
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
FxGrow-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 67
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
KuberaCapitalMarkets-Server
0.59 × 793
VTMarkets-Live
0.68 × 246
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5592
Welcome to my channel. This is new account that does not use any dangerous strategies. The expected profit is approximately 5-10% per Month
Нет отзывов
2026.01.04 14:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
