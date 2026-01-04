SegnaliSezioni
Mateusz Piotr Pominkiewicz

Matt invest 1

Mateusz Piotr Pominkiewicz
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
26 (49.05%)
Loss Trade:
27 (50.94%)
Best Trade:
143.02 GBP
Worst Trade:
-51.33 GBP
Profitto lordo:
556.44 GBP (326 794 pips)
Perdita lorda:
-561.87 GBP (375 393 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (162.97 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
162.97 GBP (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
37 (69.81%)
Short Trade:
16 (30.19%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.10 GBP
Profitto medio:
21.40 GBP
Perdita media:
-20.81 GBP
Massime perdite consecutive:
8 (-200.62 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-200.62 GBP (8)
Crescita mensile:
2.56%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
233.10 GBP
Massimale:
244.70 GBP (9.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 13
XAUUSD 11
US30 10
GBPNZD 7
GBPJPY 3
EURCAD 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
GBPAUD 1
NZDCAD 1
GBPUSD 1
USDJPY 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 20
XAUUSD 87
US30 10
GBPNZD 110
GBPJPY 11
EURCAD -90
CHFJPY 1
NZDJPY 53
GBPAUD -45
NZDCAD -49
GBPUSD -67
USDJPY -49
AUDUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -63K
XAUUSD 4.8K
US30 8.3K
GBPNZD 2.1K
GBPJPY 76
EURCAD -343
CHFJPY 24
NZDJPY 230
GBPAUD -322
NZDCAD -89
GBPUSD -260
USDJPY -307
AUDUSD 38
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +143.02 GBP
Worst Trade: -51 GBP
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +162.97 GBP
Massima perdita consecutiva: -200.62 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
itexsys-Platform
0.00 × 3
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
FxGrow-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 67
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
KuberaCapitalMarkets-Server
0.59 × 793
VTMarkets-Live
0.68 × 246
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5592
Welcome to my channel. This is new account that does not use any dangerous strategies. The expected profit is approximately 5-10% per Month
Non ci sono recensioni
2026.01.04 14:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
