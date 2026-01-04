- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
26 (49.05%)
Loss Trade:
27 (50.94%)
Best Trade:
143.02 GBP
Worst Trade:
-51.33 GBP
Profitto lordo:
556.44 GBP (326 794 pips)
Perdita lorda:
-561.87 GBP (375 393 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (162.97 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
162.97 GBP (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
37 (69.81%)
Short Trade:
16 (30.19%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.10 GBP
Profitto medio:
21.40 GBP
Perdita media:
-20.81 GBP
Massime perdite consecutive:
8 (-200.62 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-200.62 GBP (8)
Crescita mensile:
2.56%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
233.10 GBP
Massimale:
244.70 GBP (9.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|13
|XAUUSD
|11
|US30
|10
|GBPNZD
|7
|GBPJPY
|3
|EURCAD
|2
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPAUD
|1
|NZDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|20
|XAUUSD
|87
|US30
|10
|GBPNZD
|110
|GBPJPY
|11
|EURCAD
|-90
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|53
|GBPAUD
|-45
|NZDCAD
|-49
|GBPUSD
|-67
|USDJPY
|-49
|AUDUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-63K
|XAUUSD
|4.8K
|US30
|8.3K
|GBPNZD
|2.1K
|GBPJPY
|76
|EURCAD
|-343
|CHFJPY
|24
|NZDJPY
|230
|GBPAUD
|-322
|NZDCAD
|-89
|GBPUSD
|-260
|USDJPY
|-307
|AUDUSD
|38
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +143.02 GBP
Worst Trade: -51 GBP
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +162.97 GBP
Massima perdita consecutiva: -200.62 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 67
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.59 × 793
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 246
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5592
Welcome to my channel. This is new account that does not use any dangerous strategies. The expected profit is approximately 5-10% per Month
