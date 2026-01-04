- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
53
盈利交易:
26 (49.05%)
亏损交易:
27 (50.94%)
最好交易:
143.02 GBP
最差交易:
-51.33 GBP
毛利:
556.44 GBP (326 794 pips)
毛利亏损:
-561.87 GBP (375 393 pips)
最大连续赢利:
8 (162.97 GBP)
最大连续盈利:
162.97 GBP (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.02
长期交易:
37 (69.81%)
短期交易:
16 (30.19%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.10 GBP
平均利润:
21.40 GBP
平均损失:
-20.81 GBP
最大连续失误:
8 (-200.62 GBP)
最大连续亏损:
-200.62 GBP (8)
每月增长:
2.56%
算法交易:
3%
结余跌幅:
绝对:
233.10 GBP
最大值:
244.70 GBP (9.67%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 GBP)
净值:
0.00% (0.00 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|13
|XAUUSD
|11
|US30
|10
|GBPNZD
|7
|GBPJPY
|3
|EURCAD
|2
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPAUD
|1
|NZDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|20
|XAUUSD
|87
|US30
|10
|GBPNZD
|110
|GBPJPY
|11
|EURCAD
|-90
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|53
|GBPAUD
|-45
|NZDCAD
|-49
|GBPUSD
|-67
|USDJPY
|-49
|AUDUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-63K
|XAUUSD
|4.8K
|US30
|8.3K
|GBPNZD
|2.1K
|GBPJPY
|76
|EURCAD
|-343
|CHFJPY
|24
|NZDJPY
|230
|GBPAUD
|-322
|NZDCAD
|-89
|GBPUSD
|-260
|USDJPY
|-307
|AUDUSD
|38
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +143.02 GBP
最差交易: -51 GBP
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +162.97 GBP
最大连续亏损: -200.62 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 67
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.59 × 793
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 246
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5592
Welcome to my channel. This is new account that does not use any dangerous strategies. The expected profit is approximately 5-10% per Month
没有评论