Mateusz Piotr Pominkiewicz

Matt invest 1

Mateusz Piotr Pominkiewicz
0条评论
5
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
53
盈利交易:
26 (49.05%)
亏损交易:
27 (50.94%)
最好交易:
143.02 GBP
最差交易:
-51.33 GBP
毛利:
556.44 GBP (326 794 pips)
毛利亏损:
-561.87 GBP (375 393 pips)
最大连续赢利:
8 (162.97 GBP)
最大连续盈利:
162.97 GBP (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.02
长期交易:
37 (69.81%)
短期交易:
16 (30.19%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.10 GBP
平均利润:
21.40 GBP
平均损失:
-20.81 GBP
最大连续失误:
8 (-200.62 GBP)
最大连续亏损:
-200.62 GBP (8)
每月增长:
2.56%
算法交易:
3%
结余跌幅:
绝对:
233.10 GBP
最大值:
244.70 GBP (9.67%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 GBP)
净值:
0.00% (0.00 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 13
XAUUSD 11
US30 10
GBPNZD 7
GBPJPY 3
EURCAD 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
GBPAUD 1
NZDCAD 1
GBPUSD 1
USDJPY 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 20
XAUUSD 87
US30 10
GBPNZD 110
GBPJPY 11
EURCAD -90
CHFJPY 1
NZDJPY 53
GBPAUD -45
NZDCAD -49
GBPUSD -67
USDJPY -49
AUDUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -63K
XAUUSD 4.8K
US30 8.3K
GBPNZD 2.1K
GBPJPY 76
EURCAD -343
CHFJPY 24
NZDJPY 230
GBPAUD -322
NZDCAD -89
GBPUSD -260
USDJPY -307
AUDUSD 38
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +143.02 GBP
最差交易: -51 GBP
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +162.97 GBP
最大连续亏损: -200.62 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
itexsys-Platform
0.00 × 3
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
FxGrow-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 67
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
KuberaCapitalMarkets-Server
0.59 × 793
VTMarkets-Live
0.68 × 246
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5592
Welcome to my channel. This is new account that does not use any dangerous strategies. The expected profit is approximately 5-10% per Month
没有评论
2026.01.04 14:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
