Mateusz Piotr Pominkiewicz

Matt invest 1

Mateusz Piotr Pominkiewicz
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
53
Transacciones Rentables:
26 (49.05%)
Transacciones Irrentables:
27 (50.94%)
Mejor transacción:
143.02 GBP
Peor transacción:
-51.33 GBP
Beneficio Bruto:
556.44 GBP (326 794 pips)
Pérdidas Brutas:
-561.87 GBP (375 393 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (162.97 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
162.97 GBP (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.02
Transacciones Largas:
37 (69.81%)
Transacciones Cortas:
16 (30.19%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.10 GBP
Beneficio medio:
21.40 GBP
Pérdidas medias:
-20.81 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-200.62 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-200.62 GBP (8)
Crecimiento al mes:
2.56%
Trading algorítmico:
3%
Reducción de balance:
Absoluto:
233.10 GBP
Máxima:
244.70 GBP (9.67%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 GBP)
De fondos:
0.00% (0.00 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 13
XAUUSD 11
US30 10
GBPNZD 7
GBPJPY 3
EURCAD 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
GBPAUD 1
NZDCAD 1
GBPUSD 1
USDJPY 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 20
XAUUSD 87
US30 10
GBPNZD 110
GBPJPY 11
EURCAD -90
CHFJPY 1
NZDJPY 53
GBPAUD -45
NZDCAD -49
GBPUSD -67
USDJPY -49
AUDUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -63K
XAUUSD 4.8K
US30 8.3K
GBPNZD 2.1K
GBPJPY 76
EURCAD -343
CHFJPY 24
NZDJPY 230
GBPAUD -322
NZDCAD -89
GBPUSD -260
USDJPY -307
AUDUSD 38
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +143.02 GBP
Peor transacción: -51 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +162.97 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -200.62 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
itexsys-Platform
0.00 × 3
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
FxGrow-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 67
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
KuberaCapitalMarkets-Server
0.59 × 793
VTMarkets-Live
0.68 × 246
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5592
Welcome to my channel. This is new account that does not use any dangerous strategies. The expected profit is approximately 5-10% per Month
No hay comentarios
2026.01.04 14:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
