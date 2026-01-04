- Incremento
Total de Trades:
53
Transacciones Rentables:
26 (49.05%)
Transacciones Irrentables:
27 (50.94%)
Mejor transacción:
143.02 GBP
Peor transacción:
-51.33 GBP
Beneficio Bruto:
556.44 GBP (326 794 pips)
Pérdidas Brutas:
-561.87 GBP (375 393 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (162.97 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
162.97 GBP (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.02
Transacciones Largas:
37 (69.81%)
Transacciones Cortas:
16 (30.19%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.10 GBP
Beneficio medio:
21.40 GBP
Pérdidas medias:
-20.81 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-200.62 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-200.62 GBP (8)
Crecimiento al mes:
2.56%
Trading algorítmico:
3%
Reducción de balance:
Absoluto:
233.10 GBP
Máxima:
244.70 GBP (9.67%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 GBP)
De fondos:
0.00% (0.00 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|13
|XAUUSD
|11
|US30
|10
|GBPNZD
|7
|GBPJPY
|3
|EURCAD
|2
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPAUD
|1
|NZDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|20
|XAUUSD
|87
|US30
|10
|GBPNZD
|110
|GBPJPY
|11
|EURCAD
|-90
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|53
|GBPAUD
|-45
|NZDCAD
|-49
|GBPUSD
|-67
|USDJPY
|-49
|AUDUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-63K
|XAUUSD
|4.8K
|US30
|8.3K
|GBPNZD
|2.1K
|GBPJPY
|76
|EURCAD
|-343
|CHFJPY
|24
|NZDJPY
|230
|GBPAUD
|-322
|NZDCAD
|-89
|GBPUSD
|-260
|USDJPY
|-307
|AUDUSD
|38
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 67
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.59 × 793
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 246
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5592
otros 142...
Welcome to my channel. This is new account that does not use any dangerous strategies. The expected profit is approximately 5-10% per Month
