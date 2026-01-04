시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Matt invest 1
Mateusz Piotr Pominkiewicz

Matt invest 1

Mateusz Piotr Pominkiewicz
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
53
이익 거래:
26 (49.05%)
손실 거래:
27 (50.94%)
최고의 거래:
143.02 GBP
최악의 거래:
-51.33 GBP
총 수익:
556.44 GBP (326 794 pips)
총 손실:
-561.95 GBP (375 393 pips)
연속 최대 이익:
8 (162.97 GBP)
연속 최대 이익:
162.97 GBP (8)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
44.91%
최대 입금량:
0.48%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.02
롱(주식매수):
37 (69.81%)
숏(주식차입매도):
16 (30.19%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.10 GBP
평균 이익:
21.40 GBP
평균 손실:
-20.81 GBP
연속 최대 손실:
8 (-200.62 GBP)
연속 최대 손실:
-200.62 GBP (8)
월별 성장률:
2.56%
Algo 트레이딩:
3%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
233.10 GBP
최대한의:
244.70 GBP (9.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.67% (244.70 GBP)
자본금별:
0.33% (4.12 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 13
XAUUSD 11
US30 10
GBPNZD 7
GBPJPY 3
EURCAD 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
GBPAUD 1
NZDCAD 1
GBPUSD 1
USDJPY 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 20
XAUUSD 87
US30 10
GBPNZD 110
GBPJPY 11
EURCAD -90
CHFJPY 1
NZDJPY 53
GBPAUD -45
NZDCAD -49
GBPUSD -67
USDJPY -49
AUDUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD -63K
XAUUSD 4.8K
US30 8.3K
GBPNZD 2.1K
GBPJPY 76
EURCAD -343
CHFJPY 24
NZDJPY 230
GBPAUD -322
NZDCAD -89
GBPUSD -260
USDJPY -307
AUDUSD 38
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +143.02 GBP
최악의 거래: -51 GBP
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +162.97 GBP
연속 최대 손실: -200.62 GBP

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 3
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
FxGrow-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 67
Earnex-Trade
0.33 × 80
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
KuberaCapitalMarkets-Server
0.59 × 793
VTMarkets-Live
0.67 × 278
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5592
StriforLLC-Live
0.72 × 18
142 더...
Welcome to my channel. This is new account that does not use any dangerous strategies. The expected profit is approximately 5-10% per Month
리뷰 없음
2026.01.05 04:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 14:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Matt invest 1
월별 30 USD
0%
0
0
USD
1.3K
GBP
5
3%
53
49%
45%
0.99
-0.10
GBP
10%
1:500
