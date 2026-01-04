- 자본
- 축소
트레이드:
53
이익 거래:
26 (49.05%)
손실 거래:
27 (50.94%)
최고의 거래:
143.02 GBP
최악의 거래:
-51.33 GBP
총 수익:
556.44 GBP (326 794 pips)
총 손실:
-561.95 GBP (375 393 pips)
연속 최대 이익:
8 (162.97 GBP)
연속 최대 이익:
162.97 GBP (8)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
44.91%
최대 입금량:
0.48%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.02
롱(주식매수):
37 (69.81%)
숏(주식차입매도):
16 (30.19%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.10 GBP
평균 이익:
21.40 GBP
평균 손실:
-20.81 GBP
연속 최대 손실:
8 (-200.62 GBP)
연속 최대 손실:
-200.62 GBP (8)
월별 성장률:
2.56%
Algo 트레이딩:
3%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
233.10 GBP
최대한의:
244.70 GBP (9.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.67% (244.70 GBP)
자본금별:
0.33% (4.12 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|13
|XAUUSD
|11
|US30
|10
|GBPNZD
|7
|GBPJPY
|3
|EURCAD
|2
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPAUD
|1
|NZDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|20
|XAUUSD
|87
|US30
|10
|GBPNZD
|110
|GBPJPY
|11
|EURCAD
|-90
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|53
|GBPAUD
|-45
|NZDCAD
|-49
|GBPUSD
|-67
|USDJPY
|-49
|AUDUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-63K
|XAUUSD
|4.8K
|US30
|8.3K
|GBPNZD
|2.1K
|GBPJPY
|76
|EURCAD
|-343
|CHFJPY
|24
|NZDJPY
|230
|GBPAUD
|-322
|NZDCAD
|-89
|GBPUSD
|-260
|USDJPY
|-307
|AUDUSD
|38
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +143.02 GBP
최악의 거래: -51 GBP
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +162.97 GBP
연속 최대 손실: -200.62 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
FxGrow-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 67
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.59 × 793
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 278
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5592
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
