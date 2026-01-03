- Büyüme
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-0.63 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-0.63 USD (10 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-0.63 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-0.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.63 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.63 USD
Maksimum:
0.63 USD (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GlobalPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.10 × 69
|
ICMarkets-Live12
|0.43 × 7
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.46 × 154
|
ILQAu-A1 Live
|0.58 × 495
|
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
|0.68 × 127
|
ICMarkets-Live03
|0.71 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.91 × 141
|
GMT-Server
|1.02 × 329
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|2.25 × 4
|
Activtrades-Demo
|2.50 × 2
|
BCS-Real
|3.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|4.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|5.00 × 1
|
IronFX-Real10
|5.25 × 4
