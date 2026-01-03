SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Dollargut
SANGYUB LEE

Dollargut

SANGYUB LEE
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
GlobalPrime-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-0.63 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-0.63 USD (10 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-0.63 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-0.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.63 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.63 USD
Maksimum:
0.63 USD (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GlobalPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EuromarketFX-Live
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Afterprime-Live AP
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.10 × 69
ICMarkets-Live12
0.43 × 7
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.46 × 154
ILQAu-A1 Live
0.58 × 495
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
0.68 × 127
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
GlobalPrime-Live
0.91 × 141
GMT-Server
1.02 × 329
ForexTimeFXTM-ECN
1.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
2.00 × 1
Pepperstone-Edge05
2.25 × 4
Activtrades-Demo
2.50 × 2
BCS-Real
3.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
4.00 × 1
FxPro.com-Real07
5.00 × 1
IronFX-Real10
5.25 × 4
İnceleme yok
2026.01.03 13:20
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.03 13:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.03 13:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 13:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
