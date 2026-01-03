- Crescita
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.63 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-0.63 USD (10 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.63 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.63 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.63 USD (1)
Crescita mensile:
-0.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.63 USD
Massimale:
0.63 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GlobalPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.10 × 69
|
ICMarkets-Live12
|0.43 × 7
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.46 × 154
|
ILQAu-A1 Live
|0.58 × 495
|
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
|0.68 × 127
|
ICMarkets-Live03
|0.71 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.91 × 141
|
GMT-Server
|1.02 × 329
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|2.25 × 4
|
Activtrades-Demo
|2.50 × 2
|
BCS-Real
|3.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|4.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|5.00 × 1
|
IronFX-Real10
|5.25 × 4
