Segnali / MetaTrader 4 / Dollargut
SANGYUB LEE

Dollargut

SANGYUB LEE
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
GlobalPrime-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.63 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-0.63 USD (10 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.63 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.63 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.63 USD (1)
Crescita mensile:
-0.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.63 USD
Massimale:
0.63 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GlobalPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EuromarketFX-Live
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Afterprime-Live AP
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.10 × 69
ICMarkets-Live12
0.43 × 7
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.46 × 154
ILQAu-A1 Live
0.58 × 495
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
0.68 × 127
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
GlobalPrime-Live
0.91 × 141
GMT-Server
1.02 × 329
ForexTimeFXTM-ECN
1.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
2.00 × 1
Pepperstone-Edge05
2.25 × 4
Activtrades-Demo
2.50 × 2
BCS-Real
3.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
4.00 × 1
FxPro.com-Real07
5.00 × 1
IronFX-Real10
5.25 × 4
11 più
Non ci sono recensioni
2026.01.03 13:20
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.03 13:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.03 13:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 13:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
