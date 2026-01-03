СигналыРазделы
SANGYUB LEE

Dollargut

SANGYUB LEE
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
GlobalPrime-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
1 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-0.63 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-0.63 USD (10 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-0.63 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-0.63 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.63 USD (1)
Прирост в месяц:
-0.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.63 USD
Максимальная:
0.63 USD (0.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -1
1
1
1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GlobalPrime-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EuromarketFX-Live
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Afterprime-Live AP
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.10 × 69
ICMarkets-Live12
0.43 × 7
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.46 × 154
ILQAu-A1 Live
0.58 × 495
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
0.68 × 127
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
GlobalPrime-Live
0.91 × 141
GMT-Server
1.02 × 329
ForexTimeFXTM-ECN
1.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
2.00 × 1
Pepperstone-Edge05
2.25 × 4
Activtrades-Demo
2.50 × 2
BCS-Real
3.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
4.00 × 1
FxPro.com-Real07
5.00 × 1
IronFX-Real10
5.25 × 4
еще 11...
Нет отзывов
2026.01.03 13:20
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.03 13:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.03 13:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 13:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
