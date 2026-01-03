- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
1 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-0.63 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-0.63 USD (10 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-0.63 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-0.63 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.63 USD (1)
Прирост в месяц:
-0.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.63 USD
Максимальная:
0.63 USD (0.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GlobalPrime-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.10 × 69
|
ICMarkets-Live12
|0.43 × 7
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.46 × 154
|
ILQAu-A1 Live
|0.58 × 495
|
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
|0.68 × 127
|
ICMarkets-Live03
|0.71 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.91 × 141
|
GMT-Server
|1.02 × 329
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|2.25 × 4
|
Activtrades-Demo
|2.50 × 2
|
BCS-Real
|3.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|4.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|5.00 × 1
|
IronFX-Real10
|5.25 × 4
еще 11...
