SANGYUB LEE

Dollargut

SANGYUB LEE
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
GlobalPrime-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
1 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-0.63 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-0.63 USD (10 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
1 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-0.63 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-0.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.63 USD (1)
Crescimento mensal:
-0.06%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.63 USD
Máximo:
0.63 USD (0.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -0.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GlobalPrime-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EuromarketFX-Live
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Afterprime-Live AP
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.10 × 69
ICMarkets-Live12
0.43 × 7
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.46 × 154
ILQAu-A1 Live
0.58 × 495
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
0.68 × 127
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
GlobalPrime-Live
0.91 × 141
GMT-Server
1.02 × 329
ForexTimeFXTM-ECN
1.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
2.00 × 1
Pepperstone-Edge05
2.25 × 4
Activtrades-Demo
2.50 × 2
BCS-Real
3.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
4.00 × 1
FxPro.com-Real07
5.00 × 1
IronFX-Real10
5.25 × 4
11 mais ...
2026.01.03 13:20
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.03 13:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.03 13:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 13:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
