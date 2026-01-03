- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
1 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-0.63 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-0.63 USD (10 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
1 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-0.63 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-0.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.63 USD (1)
Crescimento mensal:
-0.06%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.63 USD
Máximo:
0.63 USD (0.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -0.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GlobalPrime-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.10 × 69
|
ICMarkets-Live12
|0.43 × 7
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.46 × 154
|
ILQAu-A1 Live
|0.58 × 495
|
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
|0.68 × 127
|
ICMarkets-Live03
|0.71 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.91 × 141
|
GMT-Server
|1.02 × 329
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|2.25 × 4
|
Activtrades-Demo
|2.50 × 2
|
BCS-Real
|3.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|4.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|5.00 × 1
|
IronFX-Real10
|5.25 × 4
Sem comentários