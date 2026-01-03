信号部分
SANGYUB LEE

Dollargut

SANGYUB LEE
0条评论
1
0 / 0 USD
0%
GlobalPrime-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
1 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-0.63 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-0.63 USD (10 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
0.00
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
1 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-0.63 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-0.63 USD
最大连续失误:
1 (-0.63 USD)
最大连续亏损:
-0.63 USD (1)
每月增长:
-0.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.63 USD
最大值:
0.63 USD (0.06%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 1
1
1
1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -1
1
1
1
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -0.63 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GlobalPrime-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EuromarketFX-Live
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
Afterprime-Live AP
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.10 × 69
ICMarkets-Live12
0.43 × 7
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.46 × 154
ILQAu-A1 Live
0.58 × 495
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
0.68 × 127
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
GlobalPrime-Live
0.91 × 141
GMT-Server
1.02 × 329
ForexTimeFXTM-ECN
1.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
2.00 × 1
Pepperstone-Edge05
2.25 × 4
Activtrades-Demo
2.50 × 2
BCS-Real
3.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
4.00 × 1
FxPro.com-Real07
5.00 × 1
IronFX-Real10
5.25 × 4
11 更多...
2026.01.03 13:20
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.03 13:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.03 13:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 13:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
