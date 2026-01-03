- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
1 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-0.63 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-0.63 USD (10 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
0.00
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
1 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-0.63 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-0.63 USD
最大连续失误:
1 (-0.63 USD)
最大连续亏损:
-0.63 USD (1)
每月增长:
-0.06%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.63 USD
最大值:
0.63 USD (0.06%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-1
|
1
|
1
|
1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -0.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GlobalPrime-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.10 × 69
|
ICMarkets-Live12
|0.43 × 7
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.46 × 154
|
ILQAu-A1 Live
|0.58 × 495
|
FIBOGroup-REAL FIBO Group Holdings Ltd
|0.68 × 127
|
ICMarkets-Live03
|0.71 × 7
|
GlobalPrime-Live
|0.91 × 141
|
GMT-Server
|1.02 × 329
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|2.25 × 4
|
Activtrades-Demo
|2.50 × 2
|
BCS-Real
|3.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|4.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|5.00 × 1
|
IronFX-Real10
|5.25 × 4
没有评论