- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
27 (58.69%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (41.30%)
En iyi işlem:
15.00 USD
En kötü işlem:
-3.23 USD
Brüt kâr:
79.93 USD (53 547 pips)
Brüt zarar:
-32.16 USD (25 140 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (15.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.84 USD (3)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
22 saniye
Düzelme faktörü:
6.14
Alış işlemleri:
16 (34.78%)
Satış işlemleri:
30 (65.22%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
2.96 USD
Ortalama zarar:
-1.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-6.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.76 USD (5)
Aylık büyüme:
23.89%
Algo alım-satım:
34%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.00 USD
Maksimum:
7.78 USD (3.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|28K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.00 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +15.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|5.61 × 184
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|56.03 × 165
|
TitanFX-MT5-01
|65.00 × 1
İnceleme yok