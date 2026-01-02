SinyallerBölümler
Amazing Traders

EA Legendary Dragon

Amazing Traders
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
27 (58.69%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (41.30%)
En iyi işlem:
15.00 USD
En kötü işlem:
-3.23 USD
Brüt kâr:
79.93 USD (53 547 pips)
Brüt zarar:
-32.16 USD (25 140 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (15.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.84 USD (3)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
22 saniye
Düzelme faktörü:
6.14
Alış işlemleri:
16 (34.78%)
Satış işlemleri:
30 (65.22%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
2.96 USD
Ortalama zarar:
-1.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-6.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.76 USD (5)
Aylık büyüme:
23.89%
Algo alım-satım:
34%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.00 USD
Maksimum:
7.78 USD (3.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 48
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 28K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real28
5.61 × 184
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
56.03 × 165
TitanFX-MT5-01
65.00 × 1
İnceleme yok
2026.01.02 07:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 07:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
