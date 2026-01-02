- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
27 (58.69%)
Loss Trade:
19 (41.30%)
Best Trade:
15.00 USD
Worst Trade:
-3.23 USD
Profitto lordo:
79.93 USD (53 547 pips)
Perdita lorda:
-32.16 USD (25 140 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (15.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.84 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
22 secondi
Fattore di recupero:
6.14
Long Trade:
16 (34.78%)
Short Trade:
30 (65.22%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
2.96 USD
Perdita media:
-1.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-6.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.76 USD (5)
Crescita mensile:
23.89%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.00 USD
Massimale:
7.78 USD (3.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.00 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +15.09 USD
Massima perdita consecutiva: -6.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|5.61 × 184
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|56.03 × 165
|
TitanFX-MT5-01
|65.00 × 1
Non ci sono recensioni