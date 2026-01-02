SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EA Legendary Dragon
Amazing Traders

EA Legendary Dragon

Amazing Traders
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
46
Bénéfice trades:
27 (58.69%)
Perte trades:
19 (41.30%)
Meilleure transaction:
15.00 USD
Pire transaction:
-3.23 USD
Bénéfice brut:
79.93 USD (53 547 pips)
Perte brute:
-32.16 USD (25 140 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (15.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34.84 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
22 secondes
Facteur de récupération:
6.14
Longs trades:
16 (34.78%)
Courts trades:
30 (65.22%)
Facteur de profit:
2.49
Rendement attendu:
1.04 USD
Bénéfice moyen:
2.96 USD
Perte moyenne:
-1.69 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-6.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.76 USD (5)
Croissance mensuelle:
23.89%
Algo trading:
34%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.00 USD
Maximal:
7.78 USD (3.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 48
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 28K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.00 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +15.09 USD
Perte consécutive maximale: -6.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real28
5.61 × 184
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
56.03 × 165
TitanFX-MT5-01
65.00 × 1
2026.01.02 07:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 07:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
