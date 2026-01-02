SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / EA Legendary Dragon
EA Legendary Dragon

1 semana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
46
Transacciones Rentables:
27 (58.69%)
Transacciones Irrentables:
19 (41.30%)
Mejor transacción:
15.00 USD
Peor transacción:
-3.23 USD
Beneficio Bruto:
79.93 USD (53 547 pips)
Pérdidas Brutas:
-32.16 USD (25 140 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (15.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.84 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
22 segundos
Factor de Recuperación:
6.14
Transacciones Largas:
16 (34.78%)
Transacciones Cortas:
30 (65.22%)
Factor de Beneficio:
2.49
Beneficio Esperado:
1.04 USD
Beneficio medio:
2.96 USD
Pérdidas medias:
-1.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-6.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.76 USD (5)
Crecimiento al mes:
23.89%
Trading algorítmico:
34%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.00 USD
Máxima:
7.78 USD (3.19%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 48
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 28K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.00 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +15.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real28
5.61 × 184
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
56.03 × 165
TitanFX-MT5-01
65.00 × 1
2026.01.02 07:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 07:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
