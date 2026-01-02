- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
46
Transacciones Rentables:
27 (58.69%)
Transacciones Irrentables:
19 (41.30%)
Mejor transacción:
15.00 USD
Peor transacción:
-3.23 USD
Beneficio Bruto:
79.93 USD (53 547 pips)
Pérdidas Brutas:
-32.16 USD (25 140 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (15.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.84 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
22 segundos
Factor de Recuperación:
6.14
Transacciones Largas:
16 (34.78%)
Transacciones Cortas:
30 (65.22%)
Factor de Beneficio:
2.49
Beneficio Esperado:
1.04 USD
Beneficio medio:
2.96 USD
Pérdidas medias:
-1.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-6.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.76 USD (5)
Crecimiento al mes:
23.89%
Trading algorítmico:
34%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.00 USD
Máxima:
7.78 USD (3.19%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|28K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +15.00 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +15.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.76 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|5.61 × 184
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|56.03 × 165
|
TitanFX-MT5-01
|65.00 × 1
No hay comentarios