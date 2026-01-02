СигналыРазделы
EA Legendary Dragon
Amazing Traders

EA Legendary Dragon

Amazing Traders
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
27 (58.69%)
Убыточных трейдов:
19 (41.30%)
Лучший трейд:
15.00 USD
Худший трейд:
-3.23 USD
Общая прибыль:
79.93 USD (53 547 pips)
Общий убыток:
-32.16 USD (25 140 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (15.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.84 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
22 секунды
Фактор восстановления:
6.14
Длинных трейдов:
16 (34.78%)
Коротких трейдов:
30 (65.22%)
Профит фактор:
2.49
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
2.96 USD
Средний убыток:
-1.69 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-6.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.76 USD (5)
Прирост в месяц:
23.89%
Алготрейдинг:
34%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.00 USD
Максимальная:
7.78 USD (3.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 48
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 28K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.00 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +15.09 USD
Макс. убыток в серии: -6.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real28
5.47 × 189
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
56.02 × 165
TitanFX-MT5-01
65.00 × 1
Нет отзывов
2026.01.02 07:53
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 07:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
