Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
27 (58.69%)
Убыточных трейдов:
19 (41.30%)
Лучший трейд:
15.00 USD
Худший трейд:
-3.23 USD
Общая прибыль:
79.93 USD (53 547 pips)
Общий убыток:
-32.16 USD (25 140 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (15.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.84 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
46
Ср. время удержания:
22 секунды
Фактор восстановления:
6.14
Длинных трейдов:
16 (34.78%)
Коротких трейдов:
30 (65.22%)
Профит фактор:
2.49
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
2.96 USD
Средний убыток:
-1.69 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-6.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.76 USD (5)
Прирост в месяц:
23.89%
Алготрейдинг:
34%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.00 USD
Максимальная:
7.78 USD (3.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|48
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|28K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.00 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +15.09 USD
Макс. убыток в серии: -6.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|5.47 × 189
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
|
TitanFX-MT5-01
|65.00 × 1
