- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
37 (84.09%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (15.91%)
En iyi işlem:
49.60 USD
En kötü işlem:
-36.70 USD
Brüt kâr:
368.58 USD (21 852 pips)
Brüt zarar:
-147.54 USD (11 128 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (117.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.87 USD (10)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
2.91
Alış işlemleri:
34 (77.27%)
Satış işlemleri:
10 (22.73%)
Kâr faktörü:
2.50
Beklenen getiri:
5.02 USD
Ortalama kâr:
9.96 USD
Ortalama zarar:
-21.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-75.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.87 USD (3)
Aylık büyüme:
73.68%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
75.87 USD (18.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|221
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.60 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +117.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok