- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
44
Transacciones Rentables:
37 (84.09%)
Transacciones Irrentables:
7 (15.91%)
Mejor transacción:
49.60 USD
Peor transacción:
-36.70 USD
Beneficio Bruto:
368.58 USD (21 852 pips)
Pérdidas Brutas:
-147.54 USD (11 128 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (117.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
128.87 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
57 minutos
Factor de Recuperación:
2.91
Transacciones Largas:
34 (77.27%)
Transacciones Cortas:
10 (22.73%)
Factor de Beneficio:
2.50
Beneficio Esperado:
5.02 USD
Beneficio medio:
9.96 USD
Pérdidas medias:
-21.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-75.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-75.87 USD (3)
Crecimiento al mes:
73.68%
Trading algorítmico:
72%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
75.87 USD (18.19%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.s
|221
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.s
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +49.60 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +117.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -75.87 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "JustMarkets-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios