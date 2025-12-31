- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
38 (84.44%)
Убыточных трейдов:
7 (15.56%)
Лучший трейд:
49.60 USD
Худший трейд:
-36.70 USD
Общая прибыль:
375.45 USD (22 538 pips)
Общий убыток:
-147.54 USD (11 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (117.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
128.87 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
0.36%
Макс. загрузка депозита:
1.67%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
56 минут
Фактор восстановления:
3.00
Длинных трейдов:
34 (75.56%)
Коротких трейдов:
11 (24.44%)
Профит фактор:
2.54
Мат. ожидание:
5.06 USD
Средняя прибыль:
9.88 USD
Средний убыток:
-21.08 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-75.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-75.87 USD (3)
Прирост в месяц:
75.97%
Алготрейдинг:
73%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
75.87 USD (18.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.19% (75.87 USD)
По эквити:
0.07% (0.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|228
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JustMarkets-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
76%
0
0
USD
USD
528
USD
USD
2
73%
45
84%
0%
2.54
5.06
USD
USD
18%
1:500