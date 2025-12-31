СигналыРазделы
Lim Zenshen

The 555 Capital

Lim Zenshen
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 76%
JustMarkets-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
38 (84.44%)
Убыточных трейдов:
7 (15.56%)
Лучший трейд:
49.60 USD
Худший трейд:
-36.70 USD
Общая прибыль:
375.45 USD (22 538 pips)
Общий убыток:
-147.54 USD (11 128 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (117.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
128.87 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
0.36%
Макс. загрузка депозита:
1.67%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
56 минут
Фактор восстановления:
3.00
Длинных трейдов:
34 (75.56%)
Коротких трейдов:
11 (24.44%)
Профит фактор:
2.54
Мат. ожидание:
5.06 USD
Средняя прибыль:
9.88 USD
Средний убыток:
-21.08 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-75.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-75.87 USD (3)
Прирост в месяц:
75.97%
Алготрейдинг:
73%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
75.87 USD (18.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.19% (75.87 USD)
По эквити:
0.07% (0.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 228
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +49.60 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +117.11 USD
Макс. убыток в серии: -75.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JustMarkets-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.31 05:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 05:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
