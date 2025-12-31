- Crescimento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
37 (84.09%)
Negociações com perda:
7 (15.91%)
Melhor negociação:
49.60 USD
Pior negociação:
-36.70 USD
Lucro bruto:
368.58 USD (21 852 pips)
Perda bruta:
-147.54 USD (11 128 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (117.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
128.87 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
57 minutos
Fator de recuperação:
2.91
Negociações longas:
34 (77.27%)
Negociações curtas:
10 (22.73%)
Fator de lucro:
2.50
Valor esperado:
5.02 USD
Lucro médio:
9.96 USD
Perda média:
-21.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-75.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-75.87 USD (3)
Crescimento mensal:
73.68%
Algotrading:
72%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
75.87 USD (18.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|221
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
