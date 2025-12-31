SignaleKategorien
Lim Zenshen

The 555 Capital

Lim Zenshen
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
0%
JustMarkets-Live2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
44
Gewinntrades:
37 (84.09%)
Verlusttrades:
7 (15.91%)
Bester Trade:
49.60 USD
Schlechtester Trade:
-36.70 USD
Bruttoprofit:
368.58 USD (21 852 pips)
Bruttoverlust:
-147.54 USD (11 128 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (117.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
128.87 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
57 Minuten
Erholungsfaktor:
2.91
Long-Positionen:
34 (77.27%)
Short-Positionen:
10 (22.73%)
Profit-Faktor:
2.50
Mathematische Gewinnerwartung:
5.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-75.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-75.87 USD (3)
Wachstum pro Monat :
73.68%
Algo-Trading:
72%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
75.87 USD (18.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s 221
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +49.60 USD
Schlechtester Trade: -37 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +117.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -75.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "JustMarkets-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.31 05:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 05:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
