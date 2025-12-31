- Wachstum
Trades insgesamt:
44
Gewinntrades:
37 (84.09%)
Verlusttrades:
7 (15.91%)
Bester Trade:
49.60 USD
Schlechtester Trade:
-36.70 USD
Bruttoprofit:
368.58 USD (21 852 pips)
Bruttoverlust:
-147.54 USD (11 128 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (117.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
128.87 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
57 Minuten
Erholungsfaktor:
2.91
Long-Positionen:
34 (77.27%)
Short-Positionen:
10 (22.73%)
Profit-Faktor:
2.50
Mathematische Gewinnerwartung:
5.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-75.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-75.87 USD (3)
Wachstum pro Monat :
73.68%
Algo-Trading:
72%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
75.87 USD (18.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.s
|221
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.s
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Rückgang
Bester Trade: +49.60 USD
Schlechtester Trade: -37 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +117.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -75.87 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "JustMarkets-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
