Trade:
44
Profit Trade:
37 (84.09%)
Loss Trade:
7 (15.91%)
Best Trade:
49.60 USD
Worst Trade:
-36.70 USD
Profitto lordo:
368.58 USD (21 852 pips)
Perdita lorda:
-147.54 USD (11 128 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (117.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.87 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
2.91
Long Trade:
34 (77.27%)
Short Trade:
10 (22.73%)
Fattore di profitto:
2.50
Profitto previsto:
5.02 USD
Profitto medio:
9.96 USD
Perdita media:
-21.08 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-75.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.87 USD (3)
Crescita mensile:
73.68%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
75.87 USD (18.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|221
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.60 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +117.11 USD
Massima perdita consecutiva: -75.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
